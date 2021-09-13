Выживший пилот назвал причину жесткой посадки самолета под Иркутском

Ошибка приборов могла стать причиной крушения самолета L-410, которое произошло в ночь на 13 сентября на севере Иркутской области. Об этом пишет сегодня KP.Ru со ссылкой на директора аэропорта села Казачинское Бориса Ильина.

По его словам, один из членов экипажа рассказал, что L-410 вели на автопилоте и "сбились с курса при ошибке навигатора". Ошибка была серьезной, самолет заметно отклонился от курса - сопка, которую задел L-410, находится в семи километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП) Казачинского. По мнению директора аэропорта, эту ВПП нельзя назвать сложной. И погода была штатной. Полоса ярко освещена, и не увидеть ее трудно, "летчики всегда садятся визуально, сами", цитирует издание Бориса Ильина.

Между тем пилоты, управлявшие L-410, были "очень опытные, не первый год в небе", приводит "КП" слова Андрея Богданова, директора авиакомпании "СиЛА", которой принадлежит самолет. Командир экипажа имеет более тысячи часов налета.

Напомним, L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Три пассажира и пилот погибли, 12 человек получили травмы. На месте аварии в Казачинско-Ленском районе обнаружен один из черных ящиков воздушного судна.