Как 15-летний школьник снял фильм для фестиваля MosFilmFest

Кинолента "Екатерина II. Закат Великой" открывает Международный Московский кинофестиваль MosFilmFest. Особенного в ней то, что замысел и необыкновенное ее воплощение принадлежало 13-летнему на момент создания сценария школьнику, никогда раньше не имевшему опыта создания фильмов. И тем не менее его работа на равных соперничает с показами корифеев киноиндустрии.

Великолепный век Екатерины

Сильными историческими личностями Андрей Арчаков интересуется давно. Несколько лет назад он очень увлекся сериалом "Великолепный век" и фигурой Кесем-султана, ее превращением из юной наивной девушки в великую правительницу Османской империи. Стал учить турецкий язык, и вместе с родителями Ольгой и Сергеем даже летал в Стамбул на могилу героини. Отец скорректировал интерес мальчика к истории: лучше бы знать историю собственной страны, богатой на не менее сильные личности и захватывающие сюжеты. Так Андрей открыл для себя феномен Екатерины II, увлекся ее эпохой, с головой окунувшись в восемнадцатый век. "История сложна, если ее изучать в учебниках или по википедии. Это скучно. А мне надо было вдохновляться!" - говорит Андрей. Он нашел сериал "Великая", а затем уже кино побудило взяться за книги - захотелось узнать больше, что же там, за кадром, что было на самом деле. Изучил переписку императрицы с Вольтером, пытаясь понять характер героини.

Придумал сюжет своего будущего сериала и сам написал сценарий - о том, как немецкая принцесса превратилась в великую русскую правительницу Екатерину Великую. "Думал - стану режиссером, как только закончу учиться, и тогда сниму этот фильм, - рассказывает Андрей. - Но это казалось очень, очень долго".

Тогда же, в 2017 году, мальчик с увлечением брал уроки актерского мастерства - у заслуженной артистки России Ольги Лебедевой. Во время одного из занятий Андрея осенило: так вот же она, моя героиня. И статью похожа, и обладает огромным темпераментом настоящей императрицы.

Ольга отнеслась к идее мальчика снять фильм достаточно легко: не поверила. Но помогать обещала. Тем временем сюжет, который продумал Андрей, рассыпался на глазах: "Пока я планировал свой фильм, каждый раз мои сюжеты перехватывали, как например, тему "Екатерина и самозванцы". Каждый раз я очень огорчался: "Все происходит без меня, и мой сериал не нужен!"

Воплощение мечты

Мечта так бы и осталась мечтой, если бы…

- Мама случайно узнала о шоу "Миллион за мечту". Суть его в том, что те, у кого есть мечта и кому не хватает на ее осуществления миллиона, могут принять участие в этой программе и попробовать его выиграть. Мы поняли, что это шанс. Записали видео о мечте снять фильм и отправили заявку на конкурс. Через некоторое время меня пригласили приехать в студию, - рассказывает Андрей. -

Я выступал последним, вышел на сцену и оказался перед жюри, среди которых узнал Яну Рудковскую и Андрея Прудникова. Четко и ясно обосновал свою идею. И им она понравилась. Меня попросили рассказать сюжет будущего кино.

Я хочу снять то, что еще не снимали о великой императрице, заявил я. Про ее последние годы жизни. Меня привлекает могущественная личность в тот период, когда она добилась всего, чего хотела. Но судьи мои отнеслись к ней скептически. Я почувствовал, что вряд ли выиграю. И расплакался. И вдруг Андрей Трубников объявил, что даст мне миллион, независимо от решения жюри и итогов конкурса. Он сдержал слово.

Несколько месяцев ушло на доработку сюжета. Юный вундеркинд вдохновлялся на других сериалах, которые просматривал километрами пленки. Кстати, когда школу перевели на дистанционку, появилось больше времени с на творчество.

- Я не изучал правил написания сценария. Но точно знал, какую историю хочу рассказать зрителям, - говорит Андрей. - В процессе создания сценария я продумал, как все должно быть, я даже рисовал раскадровку - правда, она потом не пригодилась, мы работали без нее. Я говорил оператору и актерам, как я вижу ту или иную сцену, в процессе появлялись какие-то идеи и дополнения. Их могли предложить актеры, оператор, любой человек из съемочной группы, актеры могли в процессе сделать что-то не так, но если это "не так" отлично вписывалось, мы могли это оставить.

- Мне приходит в голову множество идей, я постоянно что-то придумываю. У меня почти не бывает обычных фантазий типа "а что если бы я вдруг стал суперменом". Всегда, когда есть время, я фантазирую именно сюжеты. Для будущих исторических сериалов, фильмов и других своих проектов, у меня их уже очень много в голове. Когда мы с мамой едем куда-то на машине, я включаю классическую музыку и под нее творю, придумываю.

А режиссура позволяет претворить свои идеи в жизнь. Я научился режиссуре, я научился работать с актерами. До проекта я совершенно не знал, как работать с артистами. Хотя читал разные статьи на эту тему, изучал разные методики, но больше всего я этому научился уже на практике, в процессе съемок.

Фильм получился даже лучше, чем я ожидал. Но я счастлив даже не этим. А тем, что попал в совершенно волшебную творческую среду, тем, что работал с такими людьми и варился в этой профессии. У нас все получилось.

20 сентября прошлого года завершился монтаж картины. Как режиссер Андрей считал, что он обязан участвовать во всем процессе, от первой до последней минуты. Ведь из одного и того же материала можно собрать совершено разные фильмы! И режиссер монтажа был выбран именно тот, с которым была возможна совместная работа.

Без "петличек"

А после чего началась стадия, неожиданно отнявшая больше всего сил, времени и денег: переозвучивание фильма.

- Исторический фильм - это особая история. Обычно фильмы сделаны со звуком "с площадки", актеры работают с петличками - микрофонами, этот звук и идет в кадр. Для современного кино это возможно. Но исторического… Звучание современного мира неизбежно вторгалось в наше историческое полотно. Например, звук сирены скорой помощи, проехавшей мимо усадьбы "Кусково", отдаленный шум движения машин…

Андрей был изначально отказался от петличек - ему категорически не нравится как озвучены современные фильмы - актеры в итоге "бубнят в себя". Всегда слышно, переозвучен ли фильм - тогда звук отличный, или записан с площадки. Другая сложность стадии озвучивание - работа с шумами. Каждый шаг героя, звук поставленного на стол бокала - все записывается отдельно специальным фолей-актером в специально оборудованной шумовой комнате. Это оказалось очень дорогой услугой, выходило за пределы бюджета. Все, что вышло за пределы спонсорского миллиона, Андрей оплачивал своими гонорарами за дубляж. Поэтому у фолей-артиста заказали только некоторые шумы, остальное делали сами как могли - шуршали тканью, шагали или скрипели дверью.

Кстати, у Андрея оказался потрясающий речевой слух, он совершенно точно знает, как должна звучать фраза героя его фильма. Актерам на переозвучании картины пришлось нелегко - некоторые фразы были взяты только после 160 дублей.

По музыке не хватило одной главной темы - ее заказал отдельно у композитора. Сначала была композитор, которая предложила помочь бесплатно, спасибо ей большое. Но ничего не получалось, варианты не отражали задуманного режиссером. А можно ли объяснить музыку, дать "техзадание"? Это только быть на одной волне, понимать друг друга на уровне души. Недостающую композицию Андрей решил заказать Борису Кукоба. Подошла сразу без каких-либо поводу правок. Эту прекрасную музыку вы услышите в сцене смерти Екатерины. Еще несколько замечательных композиций написал талантливый композитор Алекс Гош (Gosh). И одна композиция Максима Войтова - тоже была взята по лицензии из фильма "Вторая Мировая".

Кстати

Первый фестивальный показ фильма "Екатерина II. Закат Великой" состоялся в Будапеште. А после Москвы еще покажут в Феодосии с 14 по 17 октября.