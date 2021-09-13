В Ростове полицейских пересадили на миниэлектромобили

В Ростове-на-Дону полицейские впервые выехали на патрулирование территории на миниатюрных электромобилях. Машины, обычно используемые для гольфа или работы на выставках, обеспечивали общественный порядок в парке культуры и отдыха "Левобережный".

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, новые электромобили оказались востребованы для работы в прогулочных зонах и парках, а также подойдут для патрулирования крупных спортивных объектов. Максимальная скорость - до 25 километров в час.

"Работают эти машины от аккумуляторов, что позволяет упростить их эксплуатацию. Использование электротранспорта позволит обеспечить максимально быстрое реагирование на информацию о необходимости оказания помощи гражданам в туристических зонах", - отметили в ведомстве.

Пока в городе несут службу два электромобиля, но по итогам эксплуатации их число может быть увеличено.

Кстати

В 2018 году на период мирового футбольного первенства в Ростове-на-Дону была создана туристическая полиция. Сотрудники подразделения комплектовались на основе безукоризненного владения иностранными языками. Полицейские из туристического отдела несли службу в местах массового пребывания зарубежных болельщиков. От обычных сотрудников МВД их отличала специальная нарукавная повязка.