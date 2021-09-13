Строители полностью пробили створ трассы М-12 Москва - Казань, сообщили в госкомпании "Автодор". Будущую скоростную автомобильную дорогу уже видно из космоса.

Завершены практически все инженерные изыскания. Активно ведутся работы по подготовке территории на всех 810 км. Задействовано 10 тысяч человек, 3 846 единиц техники, уточнили в госкомпании.

Переустроено 37 магистральных коммуникаций. Организовано движение для поставки по пяти понтонным переправам.

Для оперативного обеспечения строительства будущей трассы асфальтобетоном и бетоном идет монтаж заводов. На технологических площадках уже смонтировано 12 установок для производства асфальтобетона и 10 для производства бетона. Организованно 269 км временных дорог, по которым идет поставка стройматериалов. На площадки М-12 завезено 1,8 млн кубометров песка, 600 тысяч кубометров щебня.

Также продолжается организация строительных городков. По всем этапам, кроме восьмого, проектная документация отдана в экспертизу на проверку комплектности.

Проект строительства скоростной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань реализуется по поручению президента России Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин дал старт проекту.