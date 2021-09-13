Tele2 оспорит решение ФАС о снижении тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Теле2 снизить цены на тарифы. По мнению ведомства, компания необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в феврале 2021 года. Причиной стали обращения клиентов по поводу роста цен - с января Теле2 повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13%. Это коснулось более 12 миллионов абонентов. Компания обосновала изменение тарифов ростом своих затрат.

"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", - заявили в пресс-службе ФАС.

В Tele2 пообещали оспорить решение ФАС. В компании отметили, что устаревшие тарифы корректируются, чтобы "гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг". "Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей... Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях", - заявили "РГ" в пресс-службе сотового оператора.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "ВымпелКом", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.