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13.09.2021 22:19
Рубрика: В мире

У штаб-квартиры демократов в Вашингтоне арестовали человека со штыком и мачете

Текст: Максим Макарычев

Полиция Вашингтона, округ Колумбия, в понедельник арестовала жителя Калифорнии, у которого в пикапе, припаркованном возле штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии, были штык и мачете. Согласно заявлению полиции Капитолия США, около полуночи офицер отдела специальных операций заметил грузовик Dodge Dakota, украшенный запрещенной символикой. Вместо номерного знака на грузовике был изображен американский флаг.

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Офицеры арестовали водителя, 44-летнего Дональда Крейгхеда из Оушенсайд, штат Калифорния, за хранение запрещенного оружия, в том числе штыка и мачете, сообщает National Public Radio. "Это хорошая полицейская работа, - сказал в своем заявлении глава полиции Капитолия США Том Мангер. - Мы приветствуем проявивших бдительность офицеров и слаженную работу, которая привела к аресту". Как отметили в полиции, Крейгхед утверждал, что он "патрулирует улицы столицы", и говорил о превосходстве белых.

Арест был произведен менее чем за неделю до того, как участники акции протеста намерены организовать у Капитолия США митинг в поддержку сотен сторонников Трампа, которым были предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января, приведшими к захвату митингующими здания конгресса. "В настоящее время неясно, планировал ли подозреваемый присутствовать на предстоящих мероприятиях и имеет ли он отношение к каким-либо предыдущим криминальным случаям в этом районе", - уточнили в департаменте полиции Вашингтона.

Менее месяца назад полиция Капитолия арестовала человека из Северной Каролины, который утверждал, что в его пикапе перед зданием Библиотеки конгресса заложена бомба.

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