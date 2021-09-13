У штаб-квартиры демократов в Вашингтоне арестовали человека со штыком и мачете

Полиция Вашингтона, округ Колумбия, в понедельник арестовала жителя Калифорнии, у которого в пикапе, припаркованном возле штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии, были штык и мачете. Согласно заявлению полиции Капитолия США, около полуночи офицер отдела специальных операций заметил грузовик Dodge Dakota, украшенный запрещенной символикой. Вместо номерного знака на грузовике был изображен американский флаг.

Офицеры арестовали водителя, 44-летнего Дональда Крейгхеда из Оушенсайд, штат Калифорния, за хранение запрещенного оружия, в том числе штыка и мачете, сообщает National Public Radio. "Это хорошая полицейская работа, - сказал в своем заявлении глава полиции Капитолия США Том Мангер. - Мы приветствуем проявивших бдительность офицеров и слаженную работу, которая привела к аресту". Как отметили в полиции, Крейгхед утверждал, что он "патрулирует улицы столицы", и говорил о превосходстве белых.

Арест был произведен менее чем за неделю до того, как участники акции протеста намерены организовать у Капитолия США митинг в поддержку сотен сторонников Трампа, которым были предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января, приведшими к захвату митингующими здания конгресса. "В настоящее время неясно, планировал ли подозреваемый присутствовать на предстоящих мероприятиях и имеет ли он отношение к каким-либо предыдущим криминальным случаям в этом районе", - уточнили в департаменте полиции Вашингтона.

Менее месяца назад полиция Капитолия арестовала человека из Северной Каролины, который утверждал, что в его пикапе перед зданием Библиотеки конгресса заложена бомба.