Утверждены правила работы вытрезвителей

Россияне, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Это одно из условий, прописанных в правилах работы специализированных организаций, в которых будет оказываться помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Совместный приказ о работе подобных учреждений подписали минздрав, минтруд и МВД.

Регионы получили право организовывать вытрезвители с начала нынешнего года. МВД определил порядок направления граждан в такие организации.

Как отмечается в правилах, среди видов помощи, которая будет оказываться попавшим в вытрезвитель, - обеспечение естественного вытрезвления людей в состоянии опьянения, содействие им в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, санитарная обработка. Пациентам будет предоставлено спальное место, временные одежда и обувь. В структуре вытрезвителя рекомендуется организовать медкабинет. В штате могут находиться до шести медработников.

Тех, кто попадет в такое учреждения, будет осматривать медик, который, в частности, должен измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Человека должны отпустить домой после естественного вытрезвления, личного отказа от содержания в вытрезвителе. Нельзя отправить человека домой из вытрезвителя ночью. Если в специализированную организацию доставили несовершеннолетнего, граждан с телесными повреждениями, людей без документов, о них сотрудники вытрезвителя должны уведомить полицию.