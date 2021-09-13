В арбузах на Совхозной улице найдены следы вещества для дезинсекции

Также были взяты пробы воздуха и воды в доме, где произошло отравление арбузами. Результаты не показали там опасных веществ. Так что местным жителям ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

"Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в Москве 9 сентября в доме N16 на Совхозной улице в результате отравления погибли два человека, еще 11 человек попали в больницу. Предположительно отравление произошло из-за арбузов из местного магазина.