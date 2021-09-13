В Москве наградили победителей Всероссийского литературного конкурса "Класс!"

Но с первых же часов, проведенных вместе, ребята из конкурентов превратились в друзей. Бесконечные разговоры о любимых книгах и авторах, обсуждение фильмов и музыки, постоянный обмен творческими идеями. Талантливые, не по-детски рассудительные, удивляющие неожиданными образами и невероятными поворотами сюжета - каждый из 50 заслуживал победы. Но жесткие условия конкурса требовали от жюри выбрать пятерых.

Итак, победителями третьего сезона конкурса "Класс!" стали Евгений Васин из Новосибирска, Мария Сафонова из Дубны, Екатерина Святохина из Воронежской области, Елизавета Емельянова из Москвы, Юлия Волобуева из Московской области и Дарья Серова из Сыктывкара. Дарья также получила спецприз от жюри - возможность издать сборник своих рассказов. Для девушки, мечтающей стать географом, это стало большой неожиданностью, но пришлось пообещать, что рассказы будут написаны, а книга издана. Ее "Модельяни", так впечатлившего жюри, и рассказы других финалистов можно прочитать на сайте конкурса "Класс!".

Алексей Абаев из Краснодарского края с рассказом "Тишина в библиотеке" получил приз читательских симпатий. А Софья Перелыгина за видеоролик, сумевший сильнее всего рассмешить жюри, получила приз в новой номинации "Выйди из класса!".

Члены жюри потом оправдывались, что талантливых рассказов было много, просто кто-то оказался чуть более везучим. Ольга Славникова говорила о том, что ребята поразили ее очень зрелыми и прекрасно написанными текстами.

Нина Дашевская посоветовала начинающим писателям не терять собственную интонацию и наполнять жизнь разными интересными событиями. "Занимайтесь тем, что вам интересно, пробуйте, экспериментируйте, приобретайте новый опыт, который непременно потом отразиться в ваших текстах. Для писателя большой плюс, когда в его жизни много увлечений", - сказала она.

Фото: Предоставлено Всероссийским литературным конкурсом "Класс!"/Светлана Мишина

Майя Кучерская поблагодарила учителей, родителей, старших товарищей, которые были рядом и поддерживали ребят. "Благодаря им вы оказались здесь, - обратилась она к финалистам. - В вашем юном возрасте не важно, станете ли вы в будущем писателями или нет. Гораздо важнее, что вы просто пишете. Поверьте, с помощью слова можно творить чудеса".

Григорий Служитель, актер, музыкант и писатель, сумевший получить главную литературную премию станы "Большая книга" за свой дебютный роман напомнил о том, что в нашем мире много всего интересного, что может принести радость и даже стать судьбой. "Пишите больше, слово помогает лучше понять что-то важное про себя. А это гораздо ценнее, чем любая наград", - сказал он и вручил специальный диплом "За талантливую многогранность и многогранность таланта" Алексею Крайзелю, ему удалось стать финалистом сразу и в основном конкурсе с рассказом "У края", и в номинации "Выйди из класса".

Прямая речь

Майя Кучерская, писатель, председатель жюри конкурса "Класс!":

- В этом году меня очень порадовало разнообразие жанров и тем. Хотя мы предлагаем ребятам определенные темы, они все равно пишут о том, что им интересно и важно. Пишут про отношения с родителями, со сверстниками. Много рассказов про дружбу, но почти нет про любовь. Может, стесняются (смеется). Зато сразу видно, что дети очень любят зверей - много историй про котов, собак, даже ежиков. Все они написаны с душой и очень нетривиально. Детские рассказы - как репортаж изнутри того мира и возраста, про который мы ничего не понимаем, даже будучи родителями.

А еще я очень горжусь тем, что за эти три года, что существует конкурс, мы немного научили ребят писать. Помню первый сезон, когда никто толком не понимал, что нужно - не сочинение, не эссе, а рассказ. А как его писать? На нашем сайте есть обучающие ролики, мастер-классы. Это азбука творчества, которой многие сумели воспользоваться и стали писать намного лучше. 50 рассказов финалистов - это действительно хорошие тексты.

Я не устаю повторять: хорошо, если они все станут писателями, но это совершенно необязательно. Пусть будут кем угодно - географами, маркетологами, юристами… Это замечательно, когда люди совершенно разных профессий обладают этим замечательным умением - писать. Письмо - это искусство понимания. Когда пишешь, понимаешь мир, себя людей…

Нина Дашевская, писатель, член жюри:

На своем мастер-классе я предложила ребятам написать эссе про город. Удивительно, но все они очень по-разному написали об одном и том же - о человеке из маленького города. Никогда бы не подумала, что они пойдут по этому пути, но для них это оказалось важно. А еще меня удивило, что во многих рассказах отчетливо звучит тема усталости. Они сильно устают. Не знаю, почему. Может это перегруз от количества информации, от ожиданий взрослых… Им всем очень нужна поддержка. И главное, что дает ребятам этот конкурс - это возможность находиться среди своих. Это их окрыляет, помогает лучше почувствовать себя, понять, что ты чего-то стоишь. Поэтому каждый из 50 - абсолютный победитель. Для молодого человека история успеха очень важна. Особенно, если этот человек из маленького города.