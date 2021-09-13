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13.09.2021 08:08
Рубрика: Видео

Видео: купил машину и выехал на ней со 2-го этажа автосалона

Текст: Вадим Давыденко

Это мог бы быть одним из самых лучших дней в жизни жителя индийского города Хайдарабад (штат Телангана): покупка новой машины в рейтинге мужских радостей стоит выше, чем рекордный улов на рыбалке и почти вровень с победой любимой футбольной команды в престижном турнире. Но этот день стал одним из худших, так как невезучий хайдарабадец умудрился разбить свежекупленную машину и попасть в больницу.

Фото: скриншот с www.youtube.om
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Все произошло настолько обыденно и быстро, что никто в автосалоне не успел ничего сообразить. Счастливый автовладелец уселся за руль новенькой Tata Tiago и рассеянно слушал последние советы менеджера. Ему стоило бы осторожно нажать на газ и заехать на гидравлический пандус, чтобы опуститься с машиной на первый этаж (сделка происходила на втором). Но он нажал слишком сильно и, проскочив пандус, вылетел со 2-го этажа прямиком на улицу.

К счастью, на тротуаре внизу никого не было, так что единственными пострадавшими в этом инциденте оказались лишь сами участники полета - Tata Tiago и ее владелец. Мужчина получил серию небольших травм и смог сам выбраться из покалеченного автомобиля. Прибывшие на место врачи настояли на госпитализации и теперь у нашего героя есть время подумать, стоит ли ему заморачиваться со столь непредсказуемой автотехникой или все-таки остаться почетным пешеходом Хайдарабада и его окрестностей.

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