Володин призвал контролировать цены на газификацию

Разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что этот вопрос необходимо держать на контроле.

В ходе рабочей поездки в Истру спикер напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, которая позволит подвести газ к каждому домовладению. Согласно предложению главы государства, от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границ участков граждан газификация должно быть бесплатной (за счет государства). Госдума летом приняла соответствующий закон.

"Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов, - отметил Володин. - И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения".

По его словам, это же касается и цен на газовое оборудование. "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан", - заявил спикер.

Эти и другие проблемы, возникающие при реализации проектов газификации, должны быть на контроле как федеральных, так и региональных законодателей, подчеркнул Володин.

В частности, в Московской области, привел он пример, не хватает нормативной базы, чтобы реализовать проект более эффективно.