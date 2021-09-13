Володин призвал контролировать цены на газификацию

В ходе рабочей поездки в Истру спикер напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, которая позволит подвести газ к каждому домовладению. Согласно предложению главы государства, от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границ участков граждан газификация должно быть бесплатной (за счет государства). Госдума летом приняла соответствующий закон.
"Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов, - отметил Володин. - И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения".
По его словам, это же касается и цен на газовое оборудование. "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан", - заявил спикер.
Эти и другие проблемы, возникающие при реализации проектов газификации, должны быть на контроле как федеральных, так и региональных законодателей, подчеркнул Володин.
В частности, в Московской области, привел он пример, не хватает нормативной базы, чтобы реализовать проект более эффективно.