Вышел трейлер российского молодежного хоррора "Синдром"

В Сети опубликован трейлер российского молодёжного фильма ужасов "Синдром".

Синопсис следующий: Санкт-Петербург шокирован серией загадочных самоубийств. "По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру - Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну".

Режиссёр и сценарист - молодой кинематографист Вячеслав Руденко. По словам создателей ленты, они вдохновлялись "такими культовыми хоррорами, как "Звонок", "Оно" и "Кошмар на улице Вязов".

В ролях: ("Пищеблок", "Молодежка", "Единичка"), Дарья Мельникова ("Папины дочки", "Стальная бабочка", "Запретная зона"), Тимофей Дашук, Варвара Верховых, Александр Кудренко, Виталий Крылов, Анна Щетинина и другие.

Премьера фильма прошла на фестивале "Окно в Европу" в Выборге.

Прокат намечен на конец текущего года.