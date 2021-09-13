Вышел трейлер триллера с Эванджелин Лилли "Юг рая"

На YouTube обнародован трейлер триллера "Юг рая" (South of Heaven, рабочее название - "До самой смерти", Till Death). В главных ролях - Эванджелин Лилли (Веснушка из Lost, "Человек-муравей и Оса") и Джейсон "Тед Лассо" Судейкис.

Судейкис сыграл Джимми, осужденного на двенадцать лет за вооруженное ограбление, вышедшего на свободу и поклявшегося Энни, своей давней любви, скрасить последний год ее жизни по максимуму (бедняга умирает от рака).

Но выполнить обещание оказалось сложно - офицер Джимми по УДО (Шей Уигэм из "Подпольной империи") нашел для подопечного подработку. В результате чего им оказывается не по пути с местечковым криминальным авторитетом (Майк Колтер - "Люк Кейдж"). И всё заверте…

Режиссер - израильтянин Ахарон Кешалес (вторая "Азбука смерти", "Бешеные").

Дата российской премьеры пока не обозначена.