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Вышел трейлер триллера с Эванджелин Лилли "Юг рая"

Новости
    13.09.2021, 16:09
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ RLJE Films Фото: youtube.com/ RLJE Films
Фото: youtube.com/ RLJE Films

На YouTube обнародован трейлер триллера "Юг рая" (South of Heaven, рабочее название - "До самой смерти", Till Death). В главных ролях - Эванджелин Лилли (Веснушка из Lost, "Человек-муравей и Оса") и Джейсон "Тед Лассо" Судейкис.

Фото: kinopoisk.ru
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Судейкис сыграл Джимми, осужденного на двенадцать лет за вооруженное ограбление, вышедшего на свободу и поклявшегося Энни, своей давней любви, скрасить последний год ее жизни по максимуму (бедняга умирает от рака).

Но выполнить обещание оказалось сложно - офицер Джимми по УДО (Шей Уигэм из "Подпольной империи") нашел для подопечного подработку. В результате чего им оказывается не по пути с местечковым криминальным авторитетом (Майк Колтер - "Люк Кейдж"). И всё заверте…

Режиссер - израильтянин Ахарон Кешалес (вторая "Азбука смерти", "Бешеные").

Дата российской премьеры пока не обозначена.

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