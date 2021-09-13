Задержанному в Праге россиянину дали чешского адвоката

Задержанному в Праге россиянину Александру Франчетти чешская сторона предоставила адвоката. Об этом проинформировали в посольстве РФ в Чехии.

"Задержанному в воскресенье в аэропорту Праги гражданину РФ Александру Франчетти в понедельник выделен чешский адвокат", - цитирует РИА Новости представителя российской дипмиссии Николая Брякина.​​​ По его словам, с Франчетти уже встретилась заведующая консульским отделом посольства РФ. "Это произошло в одном из отделений пражской полиции", - отметил дипломат.

Как уточняет ТАСС, посольство продолжает находиться в контакте с задержанным россиянином, его родственниками и законным представителем защиты.

Напомним, накануне полиция задержала в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. По данным посольства, чешские правоохранители действовали на основании "международного ордера, выданного Украиной". В Крыму инцидент связали с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после проведения в Киеве форума "Крымская платформа". Как отметил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов, "это опаснейший прецедент". "Если задержанного депортируют в Киев и поместят в застенки СБУ, это станет не только нарушением международного права, но и предупреждением для всех россиян, которые положительно отнеслись к возвращению полуострова", - цитирует его РИА Новости.