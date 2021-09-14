Американский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Китаем

Соединенным Штатам необходимо наладить диалог с Китаем для улучшения отношений. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, США, их союзники и партнеры "должны уметь работать с Китаем, потому что это очень большая экономика в регионе, с которой им нужно сотрудничать", пишет ТАСС. Однако отношения наладить не получится в случае отсутствия диалога. Хайтен выразил беспокойство из-за того, что страны сейчас практически не разговаривают друг с другом.

При этом генерал отметил, что на днях президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Хайтен подчеркнул важность этого события и выразил надежду, что диалог между двумя странами удастся расширить.

Напомним, на прошлой неделе лидеры Китая и США обсудили по телефону ряд вопросов, затрагивающих интересы обеих стран. Речь шла о борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, а также об экономическом сотрудничестве. Стороны говорили об ответственности двух стран за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт.