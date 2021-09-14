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14.09.2021 20:41
Рубрика: Digital

Apple устранила уязвимость своих устройств от вируса-шпиона

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Компания Apple выпустила обновление, в котором устранила возможность взлома девайсов с помощью уязвимости в сообщениях iMessage. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет специалистов по безопасности Citizen Lab, уязвимость использовалась с февраля нынешнего года израильской компанией NSO Group, которая продавала инструменты для кибершпионажа. Самый популярный из них - вирус Pegasus, он использовался для слежки за политиками, журналистами и другими публичными личностями.
Фото: LOIC VENANCE / AFP Фото: LOIC VENANCE / AFP
Фото: LOIC VENANCE / AFP

Глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич заверил, что атаки, которые производятся с помощью вируса Pegasus, очень сложны, стоят "несколько миллионов долларов и направлены только против конкретных людей". Представитель NSO Group заявил, что по-прежнему будет предоставлять разведывательным и правоохранительным органам технологии для борьбы с преступностью и терроризмом.

Фото: Apple
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Еще на момент изучения Pegasus для Android в 2017 году шпион мог прослушивать звонки, читать SMS и электронную почту жертвы, записывать нажатия клавиш, делать скриншоты экрана, получать доступ к контактам и истории браузера. "Pegasus - это сложное и дорогое шпионское ПО, которое предназначено для слежки за отдельными людьми, представляющими для злоумышленников особый интерес, поэтому рядовой пользователь вряд ли рискует с ним столкнуться (в отличие от мобильных банковских троянцев или фишинга). При этом все это вовсе не означает, что пользователям не стоит обновляться: сама по себе установка обновлений - это эффективный способ защиты от всевозможных угроз цифровой безопасности и приватности", - подчеркивает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров советует проверить свой iPhone на наличие Pegasus с помощью платной программы iMazing или бесплатного инструмента mvt-project на сайте GitHub.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple

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