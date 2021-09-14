Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.8, обязательное для установки

Компания Apple выпустила обновление iOS 14.8, которое "содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям".

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Апдейт объемом около 400 мегабайт стал доступен владельцам iPhone и iPad (версия iPad OS 14.8) 13 июня, накануне анонса iPhone 13. Одновременно с новыми смартфонами Apple может анонсировать и обновленную платформу iOS 15.

На официальном сайте сообщается, что обновление исправляет уязвимости во фреймворке CoreGraphics и браузерном движке WebKit. В первом случае злоумышленники могли взломать устройство, когда пользователь открывал вредоносный PDF-файл, во втором - с помощью вредоносной веб-страницы.