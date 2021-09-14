Автомобильному и городскому наземному транспорту прописали закон

Требования к перевозкам пассажиров и грузов на автомобильном транспорте, а также требования к международным перевозкам и даже такси прописали в новом законе. Такого закона в России, который объединял бы все требования к автомобильному и городскому наземному электрическому транспорту, еще не было. Его разработал минтранс. Документ поступил в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине.

Весь автотранспорт поедет по новому закону, который объединит в себе все требования к перевозкам. Фото: Михаил Синицын

Как пояснили в ведомстве, сейчас в нашем законодательстве нет федерального закона, системно регулирующего правовые и организационные условия, а также обязательные требования функционирования автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В области воздушного, морского, внутреннего водного транспорта все это регулируется кодексами. Железнодорожный и внеуличный транспорт, то есть метро, - своими федеральными законами. А правовые нормы в области автомобильного транспорта разрознены и не структурированы. Они регулируются несколькими самостоятельными законами и Уставом автомобильного транспорта. Причем в последний включены нормы, которые должны устанавливаться правительством. В общем, чтобы привести все это к единому порядку, минтранс и разработал новый закон. Именно в этот закон он предлагает включить обязанность по использованию путевых листов, лицензированию перевозок пассажиров автобусами, а также особенности контроля и надзора за таким транспортом.

Законопроект устанавливает требования к оформлению путевых листов, договоров фрахтования, заказов и заявок на перевозки грузов в форме электронного документа. По экспертным оценкам, ежегодно в России оформляется более 1,5 миллиарда путевых листов. Только в пересчете на чистые листы бумаги это составляет более 20 тысяч тонн. При средней стоимости листа бумаги формата А4 около 50 копеек это складывается в расходы бизнеса, составляющие более 750 миллионов рублей только на приобретение бумаги, без учета расходов ресурсов и рабочего времени на их заполнение.

В законопроекте собраны все сферы деятельности автомобильного транспорта и при этом расписано, какими законами, постановлениями и приказами какая деятельность регулируется. По сути, это такой путеводитель по нормативным актам, так или иначе регулирующим перевозки.

Новый закон, разработанный минтрансом, - это такой путеводитель по нормативным актам, так или иначе регулирующим перевозки

Главное, что начинается этот закон с новеллы о том, что его действие не распространяется на перевозку грузов, лиц и багажа автомобильным транспортом, если их осуществляют физические лица для их личных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.