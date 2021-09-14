Билл Гейтс: Человечество не готово к будущим пандемиям

Человечество не готово к будущим пандемиям, которые могут быть в десятки раз хуже коронавируса, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

По его мнению, подготовиться можно, если будет возможность создавать вакцину в течение ста дней и производить достаточно доз для того, чтобы привить население всего мира за тот же срок, но пока в этом направлении прикладывается недостаточно усилий.

"Единственным возможным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо", - говорит Гейтс.

Он отметил в беседе с Wall Street Journal, что сейчас уделяется меньше внимания вопросам противодействия будущим пандемиям, чем следовало бы. В частности, необходимо решить вопросы неравенства среди стран с разным доходом для доступа к вакцинам.

Ранее глава ВОЗ призвал устранить "вакцинное неравенство", отметив, что из пяти миллиардов доз вакцин 80% получили жители стран с доходами выше средних.