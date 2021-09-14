Блогер попытался проехать на Tesla Model S под водой

Американский ютубер Дядя Чет, автор канала Chillin" with Chet, решил проехать на Tesla Model S под водой.

Для трюка он использовал собственный электромобиль, купленный за 150 тысяч долларов, поэтому подготовка была особенно важна. Так как вода может быть губительна для электроники, блогер обратился в специализированный сервис по электромобилям Gruber Motors, где ему помогли провести тщательную гидроизоляцию всех разъемов, портов для зарядки и малейших отверстий в кузове. Также Дядя Чет поместил в салон и в багажник 900 килограммов свинцового балласта и запасся аквалангом на случай, если что-то пойдет не так.

Под восхищенные возгласы друзей "О, боже! Невероятно!" Чет заехал в рукотворный водоем глубиной около пары метров, но… машина отказалась опускаться на дно! Очевидно, где-то в расчеты блогера вкралась ошибка и загруженного балласта оказалось недостаточно (подписчики Чета уже подсчитали, что нужно добавить еще 1100 кг). Несколько метров Tesla проплыла самостоятельно, потом отключилась, и дальше ее тянули на буксире. У самого берега трос лопнул, но Model S смогла самостоятельно выбраться на песок.

Кстати, обратите внимание на Tesla Дяди Чета - это новейшая модификация Model S Plaid с рулем, больше похожим на штурвал. Эффектно, но, как говорят первые покупатели, не слишком удобно.