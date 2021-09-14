Большой театр открыл свой 246-й сезон

Открытие нового сезона в Большом театре оказалось не только московским: на Исторической сцене показали "Пиковую даму" (дирижер Туган Сохиев), на Камерной - "Искателей жемчуга" Бизе (в постановке Владиславса Наставшевса), а балетная труппа открыла свой сезон в Самаре, где на фестивале "Шостакович. ХХ век" показывает спектакль Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой" на музыку Шостаковича. На сцене Большого артисты появятся теперь 17 сентября в балете "Лебединое озеро".

В этот же день на Исторической сцене прошел сбор труппы - впервые за два года. В прошлом сезоне собраться к открытию не удалось, из-за ограничений руководству пришлось общаться с коллективом электронным способом. Но нынешняя встреча прошла в бодром духе, с юмором, премиями и с видеосюжетом, в жанре "пира во время чумы" показавшем размах творческой жизни театра в пандемийном сезоне.

Как отметил директор театра Владимир Урин: "Прошлый сезон был очень сложным, особенно для артистов: мы не понимали, что нас ждет, как будет развиваться ситуация. Но при всех трудностях мы не отменили ни одной премьеры, только перенесли одну из них. На Исторической сцене у нас был отменен всего один спектакль из-за болезни артиста, а на Камерной - несколько спектаклей. Все остальные спектакли - неважно, на 75 или 50 процентов заполнялся зал - мы провели. Мы делали свое дело". Хотя, по словам Владимира Урина, более 500 человек из 3400 работающих в Большом театре переболели. И при таких обстоятельствах театр умудрился выпустить в прошлом сезоне десять премьер и показать больше шестисот спектаклей и концертов.

В новом сезоне темпы намерены не сбавлять: заявлено девять премьер - шесть оперных и три балетных (причем все балетные премьеры будут мировые).

Оперные планы представил труппе музыкальный руководитель и дирижер театра Туган Сохиев, заметивший, что, разумеется, это было сложно, несмотря на все происходившее за пределами театра, делать вид, что все нормально. Но артисты выдержали. Спектакли нового сезона уже находятся в работе: 3 ноября предстоит премьера моцартовского "Дон Жуана" в постановке петербургского режиссера Семена Спивака, в феврале должна состояться премьера оперы Вагнера "Лоэнгрин", имеющей богатую московскую историю (ко-продукция с Метрополитен-опера в Нью-Йорке), в июне на Исторической сцене появится "Хованщина" Мусоргского.

Новую версию спектакля будет ставить британский режиссер Саймон Макберни, дирижировать Туган Сохиев. На Камерной сцене состоятся три репертуарные редкости: в один вечер - "Маддалена" Прокофьева и "Испанский час" Равеля, "Фальстаф" Антонио Сальери и белькантовская "Линда ди Шамуни" Доницетти. Также в следующем сезоне заявлены выступления в спектаклях Анны Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдара Абдразакова, Асмик Григорян, Альбины Шагимуратовой - звезд, украсивших трудный прошлый сезон Большого театра.

Расклад балетных премьер разъяснил Махар Вазиев, руководитель балетной труппы, также отметивший, что прошлый сезон запомнится в Большом театре навсегда как сложный, тревожный период, но очень значимый. По его словам, прошлый сезон начинался тяжело, но сразу с четырех балетных премьер, и для зарубежных коллег это стало вдохновляющим событием, вселявшим надежду.

В новом сезоне балет Большого готовит три премьеры. Первой из них станет "Мастер и Маргарита" на музыку Шнитке (его премьера планировалась еще в доковидное время). В конце марта для труппы Большого театра поставит балет на музыку Баха "Искусство фуги" Алексей Ратманский, а в заключении сезона появится еще один спектакль, премьеру которого ждут уже два сезона - "Танцемания", где представят свои работы Вячеслав Самодуров, Артемий Беляков и Антон Пимонов.

Кстати

Подробный разговор о жизни и творческих перспективах Большого театра состоится сегодня на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты", на который приглашены руководители театра Владимир Урин, Туган Сохиев, Махар Вазиев.