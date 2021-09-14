"Дети в Интернете". Как защитить подрастающее поколение от информационных угроз?

Поколение next в опасности. Виртуальный мир несет реальную угрозу для жизни и здоровья подростков. Любой запрос в поисковой строке - и результат на экране. При этом за качество контента никто ответственности не несет. А в соцсетях и вовсе может твориться полный беспредел. Российских подростков неоднократно вовлекали в суицидальные группы, криминальные группировки, экстремистские сообщества.

Весной этого года случилась трагедия в Казани, где неадекватный молодой человек с оружием напал на школу, в которой учился ранее. Имели место человеческие жертвы. Что же делать? Возможно ли как-то контролировать ситуацию? Как не допустить беды и защитить детей от угроз, в том числе информационных?

На эти и многие другие вопросы стремятся ответить создатели социального проекта "Дети в Интернете", который пилотно реализуется в Челябинской области и уже запускается в ряде других регионов России. Инициатором движения стала правозащитница Яна Лантратова, председатель общественного совета Союза добровольцев России, ранее работавшая ответственным секретарем совета по правам человека при президенте России. По замыслу организаторов, новый проект сможет объединить опыт федеральных и региональных экспертов.

Напомним, что пока Россия, к сожалению, не отстает от мировых тенденций по количеству подростковых самоубийств. Стратегия борьбы с таким явлением строится в нашей стране на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Стоит отметить, что рост особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, говорит о серьезных недостатках в борьбе с подростковой преступностью. По данным прокуратуры, несовершеннолетние в стране ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысячах преступлений. Из информации, опубликованной в открытых источниках, следует, что в 2019 году большинство несовершеннолетних совершили преступления против собственности, 8 процентов - против жизни и здоровья и более 4 процентов - это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как отмечает Яна Лантратова, эти проблемы охватывают многие регионы России. Предварительный анализ показывает, что две третьих суицидов подростков можно было бы предотвратить, если бы взрослые вовремя заметили изменения в поведении и опасность для жизни ребенка. В Челябинской области на слуху случай с мальчиком, который ухаживал за братом с инвалидностью. Ребенок приходил на уроки часто не выспавшимся. Он говорил, что уже больше так не может, что нагрузки слишком велики. Но никто вовремя не отреагировал. Никто не вдавался в трудности, с которыми столкнулся мальчик. В результате школьник покончил с собой. Можно ли было это предотвратить? Можно.

Проект "Дети в Интернете" создан, чтобы объединить знания экспертов и совместно работать над созданием благоприятной и безопасной среды. Психологи, психиатры, криминологи, суицидологи, специалисты по семейным конфликтам, по медицинским аспектам зависимости, по медиации будут проводить бесплатные семинары для педагогов.

Уже проходят мероприятия для родителей и сотрудников системы профилактики. Взрослым подсказывают, как распознать изменения в поведении подростка, как по странице ребенка в соцсети определить, есть ли повод для беспокойства, как поговорить с детьми о потенциальной опасности. Важным при этом остается умение слышать своих детей, оставаться с ними на одной волне, понимать сленг подростков и иметь представление о современных субкультурах.

"Зачастую люди боятся говорить о проблемах, - комментирует Яна Лантратова. - Однако это необходимо. И я горжусь тем, что в Челябинской области ощущается не только открытость, но и вовлечение разных профильных структур в работу проекта. Нас поддержал губернатор, министерство образования, министерство социального развития, омбудсмен и многие профильные структуры, а также добровольцы".

Перед экспертами поставлены серьезные задачи: они должны доходчиво и схематично раскрыть тематику взаимоотношений между ребенком, педагогом и родителем с учетом возрастных особенностей, рассказать о маркерах и современных рисках, встречающихся в подростковой среде, поделиться практико-ориентированными методами совместного решения проблемных ситуаций, возникающих у детей и подростков.

Очевидно, что запретить весь деструктивный контент невозможно. Как известно, чем больше нельзя, тем больше хочется. Как же быть? Создатели проекта придумали позитивную альтернативу. Раз дети мыслят клипами и квестами, для них разработали программу "Онлайн каникулы". Школьникам в виде игры дают образовательные, культурные, исторические и творческие задания на знание Челябинской области (например, пойти в тот или иной музей, изучить отдельную тему или рассказать креативно про свой родной город, регион). Для победителей предусмотрены интересные призы. Таким образом дети погружаются в тему, которая способствует их развитию, рождает позитивное, креативное мышление.

Яна Лантратова акцентирует внимание на том, что в рамках проекта подростков учат эмпатии, мотивации, целеполаганию, критическому мышлению, ответственности. А еще их вовлекают в офлайн-деятельность, включая добровольческие проекты. В результате подростки начинают думать по-другому, у них меняется круг общения и расширяется сфера интересов. И уже в силу этого они оказываются гораздо более защищены от влияния деструктивных сообществ в Интернете.