Диагностика легковушек с пробегом понадобится перед регистрацией в ГИБДД

Обязательный техосмотр владельцам легковых автомобилей и мотоциклов физическим лицам придется проходить только при смене собственника, если транспорту исполнилось четыре года. Это указано в новом законопроекте, который планируется внести в Госдуму 14 сентября, сообщает РБК.

Таким образом получается, что наличие действующей диагностической карты должны проверять сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля старше 4 лет на регистрационный учет. Законопроект разработан "Единой Россией". Отмену обязательного ТО уже одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, а вчера глава правительства Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит этот законопроект.

В нем делается также оговорка, что любой автовладелец сможет пройти ТО по собственному желанию. Это может понадобиться, если автовладелец собирается выезжать на своем автомобиле за границу.

А для коммерческого транспорта ничего не изменится. Как ранее заявлял один из авторов законопроекта первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, владельцам автобусов, грузовиков, а также такси, в общем всем, кто оказывает услуги перевозчика, проходить ТО придется так же, как и сейчас.

Напомним, что ранее, с 22 августа, страховщики перестали проверять наличие диагностических действующих карт при оформлении полиса ОСАГО. До сих пор эта процедура была единственной, где была нужна диагностическая карта. Больше у владельцев легковых автомобилей и мотоциклов ее никто и нигде не проверяет. Таким образом, добровольность процедуры ТО уже фактически введена.

Но по-прежнему для таких владельцев остаются две угрозы. Первая - штраф за отсутствие техосмотра, который должен вступить в силу с 1 марта следующего года. При новом подходе необходимо вносить поправки и в Кодекс об административных правонарушениях, исключив возможность наложения этого штрафа на тех, кто по закону не обязан иметь диагностическую карту.

Вторая - возможность у страховщиков выставить регресс виновнику аварии, если у него нет действующей диагностической карты. Правда, для легковых автомобилей это возможно только в том случае, если доказано, что ДТП произошло по причине неисправности автомобиля. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, таких аварий в России по вине легкового транспорта происходит менее 0,1 процента. Так что, по сути, наличие или отсутствие диагностической карты на аварийность не влияет.