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14.09.2021 10:20
Рубрика: Дороги

Дорожное строительство получило 200 млрд рублей допфинансирования

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Привлечь дополнительно 200 млрд рублей в дорожную отрасль в этом году удалось за счет практики опережающего финансирования. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

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"Мы договорились с Минфином о том, что для финансирования дорожного строительства в регионах в рамках лимитов на 2022-2023 годы направляем неиспользованные остатки бюджетных средств, - объяснил Марат Хуснуллин. - Тем, кто готов строить намеченное на ближайшее будущее уже сейчас, мы передаем эти средства заранее, а потом за счет лимитов компенсируем. Такая практика позволила привлечь в дорожную отрасль дополнительно 200 млрд рублей".

Одним из проектов, срок реализации которого удалось сократить за счет опережающего финансирования, - объезд города Аксай в Ростовской области, привел пример вице-премьер. По его словам, срок сдачи этого объекта перенесли с 2024 на 2023 год благодаря привлечению дополнительных 17 млрд рублей из остатков неиспользованных средств в бюджете.