Фигуранты дела об убийстве Джорджа Флойда не признали своей вины

Четверо бывших американских полицейских, оказавшихся фигурантами по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, отказались признавать свою вину в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде, передает РИ А Новости.

Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао выступили на заседании суда по видео связи и н вопрос судьи о том, признают ли они себя виновными, дали категорический отрицательный ответ.

Все обвинялись по разным статьям: Шовин - в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы в отношении задержанного чернокожего. Лейн и Кенг - в том, что не помешали Шовину применить силу, и все четверо - в том, что не оказали вовремя умирающему задержанному медицинскую помощь.

Напомним, что Шовин уже приговорен по этому делу к 22,5 года тюрьмы, а слушание по остальным фигурантам начнется в марте следующего года.