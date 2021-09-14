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14.09.2021 18:33
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией

Текст: Евгения Думанская
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий было бы "средством дискриминации", считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Глава ВОЗ призвал устранить "вакцинное неравенство"

Он отметил, что организация против того, чтобы прививочные паспорта были обязательными для путешествий в условиях неравного распределения вакцин.

"Это было бы средством дискриминации и не помогло бы", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Однако позже, когда вакцины станут доступны населению всего мира, такие паспорта могут быть введены, и разработка унифицированного варианта уже идет.

Сейчас во всем мире люди получили более 5,9 миллиарда доз вакцин. Как добавил глава ВОЗ, лишь 2% от этого количества приходится на Африку, в результате чего жители континента остаются подвержены риску заражения, тогда как многие люди по всему миру уже имеют защиту. Сейчас только две африканские страны достигли показателя по вакцинации 40% населения и это самый низкий показатель по всем регионам ВОЗ.

В России можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в любом регионе. Ранее в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться.

Общество Здоровье Экономика Туризм Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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