Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий было бы "средством дискриминации", считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что организация против того, чтобы прививочные паспорта были обязательными для путешествий в условиях неравного распределения вакцин.

"Это было бы средством дискриминации и не помогло бы", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Однако позже, когда вакцины станут доступны населению всего мира, такие паспорта могут быть введены, и разработка унифицированного варианта уже идет.

Сейчас во всем мире люди получили более 5,9 миллиарда доз вакцин. Как добавил глава ВОЗ, лишь 2% от этого количества приходится на Африку, в результате чего жители континента остаются подвержены риску заражения, тогда как многие люди по всему миру уже имеют защиту. Сейчас только две африканские страны достигли показателя по вакцинации 40% населения и это самый низкий показатель по всем регионам ВОЗ.

В России можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в любом регионе. Ранее в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться.