Косачев: Вопроса о признании режима в Афганистане пока нет

Вопрос о признании Москвой движения "Талибан", которое признано террористической организацией, а деятельность его запрещена в РФ, отсутствует в повестке дня. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Позиция России по Афганистану учитывает развитие событий в этой стране. По состоянию на сегодня эта позиция не оставляет никакого пространства для двусмысленности. Мы понимаем, что "Талибан" как движение, как политическая сила контролирует территорию страны и в этом смысле должен становиться партнером по диалогу", - приводит слова Косачева РИА Новости.

По словам сенатора, пока нет понимания, в какой степени движение окажется реальным участником мировых процессов.

"Поэтому вопроса о признании этого режима пока нет, в нашей, во всяком случае, повестке дня. Если я не ошибаюсь, ее нет в повестке дня и у подавляющего большинства других государств-членов по ООН", - отметил Константин Косачев.

Политик подчеркнул, что это не означает того, что Россия закрывается от диалога с Афганистаном.

Ранее во вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на которых лидеры стран двух обсудили положение дел в Афганистане.