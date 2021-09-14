Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор. Владимир Путин и Шовкат Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане и условились о дальнейших личных контактах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сегодня российский лидер переговорил по телефону с таджикистанским коллегой, сообщив ему, что из-за заболевания коронавирусом в его окружении вынужден уйти на самоизоляцию и не приедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе. Путин примет в них участие по видеоконференцсвязи.

Одной из тем обсуждения в разговоре с Эмомали Рахмоном также стала ситуация, связанная с событиями в Афганистане.