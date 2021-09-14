Мавриди на допросе сообщил, что скрывался в заброшенных строениях

Сбежавшему из ИВС в Истре Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из-под стражи, и он признал свою вину. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Мавриди сбежал из ИВС в Истре, где находился по обвинению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, в начале августа с четырьмя другими арестованными. В понедельник его, последнего из беглецов, задержали в столичном районе Митино. Сообщалось, что при этом он пытался оказывать сопротивление.

На допросе Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных строениях Москвы и области, а также о подготовке к побегу. В его рюкзаке нашли и изъяли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

После допроса обвиняемого направили в изолятор временного содержания.