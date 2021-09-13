В Москве задержали последнего беглеца из ИВС в Истре

Последний из преступников, сбежавших 6 августа этого года из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, задержали в Москве. Это Александр Мавриди.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в его задержании принимали участие сотрудники Главного управления угрозыска МВД России, а также Московской области и ФСБ России. Силовую поддержку им оказала Росгвардия.

Волк пояснила, что беглеца обнаружили на улице Дубравной в столичном районе Митино.

"Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен", - рассказала представитель МВД.

Четверо сбежавших соучастников Мавриди были задержаны ранее.