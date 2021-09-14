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Текст:   Марина Трубилина 
18:51 14.09.2021

Минстрой планирует расширить меры поддержки строителям по госконтрактам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru

Минстрой предполагает расширить меры поддержки компаний, которые занимаются строительством объектов по госконтрактам.

Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
Минстрой предложил увеличивать цену госконтрактов в случае роста цен

Из-за серьезного повышения цен на стройматериалы правительство ранее разрешило увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт. Превышение может составлять до 30%. Эти правила распространяются на контракты, заключенные до 1 июля нынешнего года.

Сейчас в стране заключено более 225 тысяч контрактов на муниципальном, региональном и федеральном уровне, сообщил, выступая на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства глава Минстроя Ирек Файзуллин. Повышение цен на строительные ресурсы стало одним из вызовов, с которыми столкнулась строительная отрасль за последнее время, отметил он. "Соответствующую работу и Минстрой, и Минпромторг, и ФАС проводят", - отметил он. Организации, связанные с госконтрактами, сейчас прорабатывают перерасчет сметной стоимости объектов. "Мы также внесли изменения, которые будут связаны с контрактами до одного года, которых у нас тоже очень большое количество в стране", - сказал он.

Также готовятся изменения, предусматривающие расширение перечня федеральных органов исполнительной власти, которых коснется пересмотр цен на контракты, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Предполагается распространить пересмотр цен на контракты, по которым уже были произведены работы с 1 января нынешнего года (сейчас можно пересматривать цены только невыполненных работ). Кроме того, в правительстве понимают, что есть необходимость пересмотра дат контрактов, отметил он. Предполагается распространить возможность увеличивать цены контрактов, заключенных и после 1 июля.

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