Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

В России от коронавируса привиты уже более 46 миллионов граждан, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как сообщил министр в эфире телеканала "Россия-24", нагрузка на систему здравоохранения в связи с пандемией остается высокой - сейчас под наблюдением медработников находятся 723 тысячи болеющих коронавирусом россиян.

"И в первую очередь наша задача - оборвать этот эпидемический процесс. Самый главный и верный путь - это вакцинация населения", - сказал Мурашко.

Запасов вакцины, по словам главы Минздрава, в каждом регионе достаточно на месяц. Он подчеркнул, что вакцинация показывает свою эффективность - даже в случае заражения болезнь протекает без тяжелых осложнений.

С начала пандемии в России заболели свыше 7,1 миллиона человек. За последние сутки зарегистрированы 17 837 новых случаев. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе, в стране зарегистрированы пять вакцин.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим сотрудником своего аппарата. Президент рассказал, что после вакцинации у него остается высокий уровень антител.