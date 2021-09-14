Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию

"Через три дня после ревакцинации заболел, - рассказал Путин на совещании с членами правительства и партии "Единая Россия". - Я накануне общался с ним целый день, в течение всего дня".

Сложившуюся ситуацию Путин считает естественным экспериментом, который покажет возможности российской вакцины против коронавируса.

"Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня, по общим данным, достаточно высокие", - заявил президент. Он надеется, что "Спутник V" в реальной жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.