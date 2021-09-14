Новости

Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур 21:12
Дзюба остался в запасе в матче "Челси" - "Зенит" 21:10
Apple представила новый iPad 21:06
В российских магазинах не наблюдается дефицит шампанского 20:52
МИД РФ: У США, возможно, есть сценарий фактического раздела Сирии 20:37
Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов 20:20
Эксперты предположили, когда отменят разрешения на перевозку грузов между РФ и ББ 20:09
Мурашко: Признание сертификатов о вакцинации обсуждается с Сан-Марино 19:54
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России 19:11
Интенсивность авиаперевозок в воздушном пространстве РФ выросла на четверть 19:09
Минстрой планирует расширить меры поддержки строителям по госконтрактам 18:51
Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией 18:33
Умер актер Ризбава 18:31
Джефф Бриджес победил рак и коронавирус 18:18
Полицейские Лос-Анджелеса подали иск против принудительной вакцинации 18:13
Путин: "Единая Россия" инициировала многие решения по развитию страны 17:55
Витория ответил на слова о легких предсезонных сборах "Спартака" 17:51
В сибирской пихте нашли "эликсир молодости" 17:51
Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей "борщевого набора" 17:48
Турчак: "Единая Россия" будет дополнять свою программу и после выборов 17:47
Спрос на семейную ипотеку в России вырос вдвое 17:47
Новак: Более ста тысяч домов получили газ в этом году 17:18
Хуснуллин: В Нижнем Новгороде и Челябинске будет построено метро 16:52
СМИ: Талибы восстановили гробницу Ахмада Шаха Масуда в Панджшере 16:38
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 19:54
Рубрика: Экономика

Мурашко: Признание сертификатов о вакцинации обсуждается с Сан-Марино

Текст: Евгения Думанская
Фото: Алессандро Рота / РИА Новости Фото: Алессандро Рота / РИА Новости
Фото: Алессандро Рота / РИА Новости

На переговорах с делегацией Сан-Марино обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: EPA
Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией

Как отметил министр, стороны заинтересованы в сотрудничестве в области медицины и фармацевтики, а также во взаимном признании сертификатов о вакцинации. Республика в феврале заключила с РФПИ договор о поставках вакцины "Спутник V", что позволило не только иммунизировать к маю местное население - чуть больше 30 тысяч человек, но и запустить вакцинный туризм.

"В целом мы видим, что очень позитивный настрой по использованию данного препарата, и они готовы в том числе и способствовать продвижению данного препарата на других юрисдикциях", - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее стало известно, что в Греции ужесточили условия для туристов без сертификатов о вакцинации. Тем, у кого нет сертификата, закрыт вход в помещения ряда развлекательных заведений, например, можно посещать только рестораны при отелях или на открытом воздухе. В стране признается вакцина "Спутник V", при наличии сертификата достаточно предъявить его в распечатанном или электронном виде.

Экономика Туризм Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Apple представляет iPhone 13. Онлайн-трансляция
Минцифры сможет ограничивать связь во время ЧС
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры и соцсеть на рекордные 35 млн рублей
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"