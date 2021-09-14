Мурашко: Признание сертификатов о вакцинации обсуждается с Сан-Марино

На переговорах с делегацией Сан-Марино обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как отметил министр, стороны заинтересованы в сотрудничестве в области медицины и фармацевтики, а также во взаимном признании сертификатов о вакцинации. Республика в феврале заключила с РФПИ договор о поставках вакцины "Спутник V", что позволило не только иммунизировать к маю местное население - чуть больше 30 тысяч человек, но и запустить вакцинный туризм.

"В целом мы видим, что очень позитивный настрой по использованию данного препарата, и они готовы в том числе и способствовать продвижению данного препарата на других юрисдикциях", - рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее стало известно, что в Греции ужесточили условия для туристов без сертификатов о вакцинации. Тем, у кого нет сертификата, закрыт вход в помещения ряда развлекательных заведений, например, можно посещать только рестораны при отелях или на открытом воздухе. В стране признается вакцина "Спутник V", при наличии сертификата достаточно предъявить его в распечатанном или электронном виде.