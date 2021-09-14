В Греции ужесточили санитарные протоколы для туристов

Туристов без сертификатов о вакцинации в Греции больше не будут пускать в помещения ресторанов, таверн и баров, ночные клубы и дискотеки. Власти страны ужесточили антиковидные меры для закрытых пространств, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Действовать новые правила будут до конца марта 2022 года. Самые строгие правила затронут тех, кто не прошел вакцинацию. Это касается в том числе и российских туристов. Вакцина "Спутник V" признается в Греции.

Свободный доступ во все закрытые пространства, то есть в музеи, в транспорт, в развлекательные и спортивные центры будут иметь граждане, обладающие иммунитетом, который был приобретен в результате болезни или вакцинации. Эти же правила касаются и иностранных туристов. При посещении таких заведений, в частности, российским туристам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации на английском или русском языках. Также действует справка о перенесенной коронавирусной инфекции или лабораторный экспресс-тест на антигены, сделанный не более чем за 48 часов до посещения мероприятия.

Непривитым туристам в доступе в закрытые общественные помещения откажут, причем даже если туристы предъявят отрицательный тест на коронавирус. Но рестораны, бары и кафе в помещениях при отелях остаются свободными для всех. Не нужны никакие справки и в случае посещения заведений общепита на открытом воздухе.

Непривитых посетителей в музеи и места археологических раскопок в помещениях и в составе групповых экскурсий на открытом воздухе пускают только с отрицательным тестом на коронавирус не старше 48 часов. Вакцинированным достаточно предъявить в электронном или распечатанном виде прививочный сертификат.

Магазины розничной торговли по-прежнему открыты для всех посетителей.