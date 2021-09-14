На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне

У вас большие планы на новый сезон: девять премьер, совместная работа с Метрополитен, европейские и российские гастроли. Складывается ощущение, что пандемия обходит Большой театр стороной. Но к чему должна быть готова публика, которая придет в новом сезоне в театр? В Метрополитен, например, и артисты, и техперсонал обязаны привиться.

Владимир Урин: При тех требованиях, которые сегодня существуют по посещению любых театрально-зрелищных мероприятий, у нас есть выбор: либо мы переходим на QR-коды, которые люди должны предъявлять, и тогда мы можем заполнять зал полностью, либо, как сейчас, будем заполнять зал с ограничениями - на 50 процентов. Мы пока выбрали второй путь. И дело не в том, что мы - Большой театр. У нас одновременно работают Историческая сцена, Новая сцена, Бетховенский зал и Камерная сцена, и нам надо продавать три тысячи билетов каждый день. Поэтому мы внимательно следим за тем, какое количество людей привилось, и как только ситуация с вакцинацией изменится в лучшую сторону, мы сможем перейти на QR-коды. Я думаю, что в итоге весь мир пойдет по этому пути. Но пока у нас все остается, как было: естественно, с соблюдением необходимых норм и загрузкой зала на 50 процентов.

Обстановка внутри театра будет иметь какие-то ограничения для зрителя?

Владимир Урин: Обязательное наличие масок. Мы этого требуем. Напоминаем об этом на входе в театр и перед началом спектакля. Но люди уже расхолодились: как только свет в зале гаснет, снимают маски. Это единственное ограничение для публики, которое у нас есть. Разумеется, билеты мы продаем с учетом необходимой дистанции.

Люди уже расхолодились: как только свет в зале гаснет, снимают маски

В первый же день нового сезона в афише Большого театра появился спектакль с маркировкой "Пушкинская карта". На презентации этого проекта сразу возник вопрос: хватит ли трех тысяч рублей, чтобы купить билет в Большой театр? Какие спектакли можно будет посмотреть в Большом театре по этой карте? Как сам театр относится к этой программе?

Владимир Урин: В Москве еще до "Пушкинской карты" существовала программа Департамента культуры, по которой школьники имели право бесплатного посещения театра, хотя организована она была по-другому. Теперь такую возможность получила вся страна. Конечно, Большой театр участвует в "Пушкинской карте". У нас и свои программы существуют: "Большой - студентам" и "Большой - молодым". Что такое "Большой - молодым"? Это когда цена билета становится в десять раз меньше. И если раньше мы показывали по этой программе четыре-пять спектаклей в год, то в прошлом "пандемийном" сезоне - десять. Что касается "Пушкинской карты", то по ней можно посмотреть практически все спектакли, которые не ограничены по возрасту 16+ и 18+. В первый же день работы "Пушкинской карты" у нас было куплено большое количество билетов, и билеты по цене в пределах выделенной на карту суммы у нас есть. Это хорошее дело: материальная помощь государства, чтобы у всех молодых людей была возможность приобщиться к культуре. Но мы должны понимать, что могут начаться злоупотребления этой историей. Поэтому надо попытаться сделать так, чтобы возможность прийти в Большой театр по этой карте была реальной.

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