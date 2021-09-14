Новак: Более ста тысяч домов получили газ в этом году

К началу сентября к газу подключены более ста тысяч домовладений, рассказал вице-премьер Александр Новак во время совещания президента Владимира Путина с кабмином и руководством "Единой России".

Новак отметил, что масштабная программа социальной газификации фактически стартовала, и среди подключенных домов более девяти тысяч были газифицированы по новым правилам. Сейчас получено свыше 280 заявок на газификацию, а потенциал подключения по программе составляет свыше трех миллионов домовладений более чем в 36 населенных пунктах.

Путин поручил вице-премьеру продолжать заниматься плановой газификацией, обратив особое внимание на регионы, где нет магистральной трубы.

Как ранее рассказали в "Газпроме", к 2025 году 35 российских регионов будут полностью обеспечены техническими возможностями для газификации.