Ортопед рассказал, как не травмировать шею при ДТП

Хлыстовая травма - недуг очень коварный, так как может проявиться не сразу, а через некоторое время. Пострадавший испытывает сильную боль в области затылка, которая становится сильнее при поднимании рук. Возникают головокружение, звон в ушах, пелена в глазах и бессонница, ухудшается память и ослабляет концентрация внимания.

Как сообщил aif.ru врач травматолог-ортопед Марк Иванов, большая часть пациентов получает хлыстовую травму шеи в дорожно-транспортных происшествиях.

Для предотвращения травмы, по его словам, следует придерживаться несложных правил на дороге. В первую очередь необходимо иметь фиксированный подголовник в машине, что поможет снизить риск повреждения шейного отдела позвоночника. Кроме того, спина водителя должна максимально касаться спинки сиденья, а на руле нужно сосредоточить вес рук. Необходимо также правильно пристегивать ремень безопасности.

Ребенка следует перевозить в детском кресле на сиденье, которое должно быть закреплено соответственно инструкции.

Врач также советует не купаться в неизвестных местах. Неумелый прыжок в воду головой вперед может привести к хлыстовой травме шеи. В 70 процентов случаев подобные ныряния приводят к полному параличу и даже смерти.