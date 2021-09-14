Песков объяснил внезапность визита Асада

Президент Сирии уже вернулся из Москвы в Дамаск, встреча с Владимиром Путиным в Кремле не анонсировалась из соображений безопасности. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча прошла вчера, 13 сентября. "Асад уже вернулся в Сирию, он в Дамаске", - подтвердил Песков. На переговорах в Москве состоялся обширный обмен мнениями, прежде всего, по двусторонним отношениям, ситуации в самой Сирии, конечно же, Афганистану, перечислил он. Также лидеры обменялись мнениями о дальнейших планах по развитию взаимодействия.

На вопрос о том, почему встреча с Асадом была такой неожиданной, Песков пояснил: "Там же есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, совершенно очевидные". "Исходя из этих соображений, конечно, она не анонсировалась и информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой", - заключил он.