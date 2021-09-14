Песков заявил об отсутствии изменений в рабочем графике Путина

Изменений в планах президента России Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом в его окружении пока нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне на встрече с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин рассказал, что многие вокруг болеют COVID-19. "Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом​​​. Надо разобраться, что там реально происходит", - отметил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показаний к отмене масочного режима в российских регионах пока нет. Это произойдет только после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. "Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек", - подчеркнула Попова.