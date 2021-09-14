Путин потребовал продолжать плановую газификацию

"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы. Там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения, предложения, просто ни в коем случае нельзя забывать об этом", - сказал Путин.

Также глава государства напомнил о проблеме единого оператора по газификации и комплексной заявки. "Цель всех этих мероприятий, мы с вами это обсуждали неоднократно, в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работу, связанную с газификацией участков", - продолжил он.

Президент также отметил, что создание чего-то единого может привести к монополизму.

"Здесь самым внимательным образом нужно следить, чтобы конечная цель была достигнута - сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы. Вот поэтому я вас и прошу внимательным образом к этому отнестись, зафиксировать. Понятно, если объективные вещи, тем не менее, нужно самым внимательным образом на это посмотреть", - обратился Владимир Путин к вице-премьеру Александру Новаку.

Новак в ответ сообщил, что в России работает около 200 газораспределительных организаций. "При этом у нас законодательством определен единый ответственный оператор, который отвечает за газификацию в целом по стране", - добавил Новак.