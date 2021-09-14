Путин: "Пушкинская карта" даст возможность молодежи приобщаться к классике

Проект "Пушкинская карта" пользуется большой популярностью у молодежи - за первые две недели возможностью посетить бесплатно культурные мероприятия воспользовались 1,8 млн человек. Об этом доложила президенту глава Минкультуры Ольга Любимова. Владимир Путин назвал проект крайне полезным для молодежи.

Напомним, что "Пушкинская карта" дает возможность молодежи нашей страны (от 14 до 22 лет) за счет государства посещать различные культурные мероприятия. Она оформляется на портале Госуслуги и содержит 3 тыс. рублей, которые можно потратить только на приобщение к культуре.

Как напомнила Любимова, проект был запущен по инициативе главы государства. И он был реализован в кратчайшие сроки, начав работать с 1 сентября.

За первые две недели стало понятно, что проект пользуется большой популярностью - она превысила ожидания министерства. На предложение уже откликнулись 1,8 млн человек. За указанный срок молодые люди потратили "пушкинские карты" на 150 тыс. билетов на общую сумму 117 млн рублей.

Это стало хорошей поддержкой всей отрасли культуры, считает Любимова.

Она уточнила, что в проекте участвуют почти 1,5 тыс. учреждений культуры из всех регионов, и их список пополняется. Для молодежи уже доступны более 10 тыс. разных событий.

Кстати, особой популярностью пользуются билеты в театры.

"Этот проект пойдет на пользу молодым людям, - подчеркнул Владимир Путин. - Даст им возможность приобщаться и к классике, и к тому, что мы считаем достижениями сегодняшнего дня. В музеи можно сходить, на выставки. Просто прекрасно!"