Брянск стал примером грамотного и ответственного подхода к строительству соцобъектов

Завершается строительство Дворца единоборств, проект которого поддержал президент страны. Андрей Турчак назвал спортивное сооружение гордостью не только региона, но и всей страны:
- Здесь будут проводить и учебно-тренировочные сборы, и соревнования самых различных уровней. А также в стенах комплекса спортсмены смогут восстанавливаться и проходить реабилитацию. Очень важно, что в Брянской области уделяется большое внимание здоровью населения и развитию спорта. Каждый год в районных центрах и населенных пунктах открываются спортивные площадки, футбольные поля, ледовые дворцы, бассейны, многофункциональные комплексы.
Губернатор Александр Богомаз напомнил, что дворец был построен благодаря поддержке руководства России:
- Три года назад нас включили в федеральную программу, и Брянску были выделены средства. Но нужны не только дворцы спорта, требуются и специалисты. Именно поэтому мы в два раза подняли зарплату тренерам.
Восьмикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко поблагодарил за то, что в области создаются благоприятные условия для развития спорта:
- Здесь будут тренироваться и дети, и мы. Обещаем высокие результаты на коврах и помостах!
Андрей Турчак и губернатор приняли участие в церемонии открытия ледового дворца в Почепе. Такие дворцы, по словам Александра Богомаза, будут построены во всех районах, так как они становятся местом притяжения для детей и подростков, уводят их с улицы.
- Это только один из пяти ледовых дворцов, которые открываются в этом году в Брянской области, - отметил Андрей Турчак.
Два дворца откроют скоро в Брянске, еще два - в Жуковке и Дятькове. Примечательно, что работы в Почепе вели за счет средств областного бюджета, который израсходовал почти 140 миллионов рублей. Теперь к услугам местных жителей прекрасная ледовая арена и трибуны. За шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта, причем 26 из них вводятся в эксплуатацию в этом году. Шесть сооружений возвели за федеральные средства, а четыре бассейна, пять ледовых дворцов, 11 футбольных полей - за счет средств областной казны. С 1 июня 2021 года заработная плата тренерам увеличена до 57 тысяч рублей.
Андрей Турчак познакомился с работой новой поликлиники в Стародубе. Она стала примером того, как в области по поручению президента обновляют первичное звено здравоохранения. Кабинеты поликлиники оснастили современным медицинским оборудованием - приобретено почти девять десятков аппаратов, в том числе УЗИ-аппарат, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, гастроскопы, видеоэндоскопический комплекс и прочее. Новая поликлиника может за сутки принимать до 300 пациентов. Помогает учреждению и врач общей практики Меленской врачебной амбулатории. Ее капитально отремонтировали и хорошо оснастили. Отделение обслуживает шесть сел. С 2019 года в Брянской области построили три поликлиники. В 2020 году капитально отремонтировали семь больниц, четыре детские поликлиники и 39 ФАПов. В текущем году обновят еще 65 ФАПов, на что потребуется более 108 миллионов рублей.
Кроме того, Андрей Турчак побывал на спортивных объектах в Погарском и Стародубском районах, на открытии газопровода в деревне Рудня Почепского района.