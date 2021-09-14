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14.09.2021 09:32

Движение вверх

Брянск стал примером грамотного и ответственного подхода к строительству соцобъектов
Текст: Александр Богданов
Российская газета - Экономика Центрального округа № 209(8560)
Ряд важнейших строек осмотрел в Брянской области первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он дал высокую оценку тому, что сделано для населения.

Завершается строительство Дворца единоборств, проект которого поддержал президент страны. Андрей Турчак назвал спортивное сооружение гордостью не только региона, но и всей страны:

- Здесь будут проводить и учебно-тренировочные сборы, и соревнования самых различных уровней. А также в стенах комплекса спортсмены смогут восстанавливаться и проходить реабилитацию. Очень важно, что в Брянской области уделяется большое внимание здоровью населения и развитию спорта. Каждый год в районных центрах и населенных пунктах открываются спортивные площадки, футбольные поля, ледовые дворцы, бассейны, многофункциональные комплексы.

Губернатор Александр Богомаз напомнил, что дворец был построен благодаря поддержке руководства России:

- Три года назад нас включили в федеральную программу, и Брянску были выделены средства. Но нужны не только дворцы спорта, требуются и специалисты. Именно поэтому мы в два раза подняли зарплату тренерам.

За шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта

Восьмикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко поблагодарил за то, что в области создаются благоприятные условия для развития спорта:

- Здесь будут тренироваться и дети, и мы. Обещаем высокие результаты на коврах и помостах!

Андрей Турчак и губернатор приняли участие в церемонии открытия ледового дворца в Почепе. Такие дворцы, по словам Александра Богомаза, будут построены во всех районах, так как они становятся местом притяжения для детей и подростков, уводят их с улицы.

- Это только один из пяти ледовых дворцов, которые открываются в этом году в Брянской области, - отметил Андрей Турчак.

Два дворца откроют скоро в Брянске, еще два - в Жуковке и Дятькове. Примечательно, что работы в Почепе вели за счет средств областного бюджета, который израсходовал почти 140 миллионов рублей. Теперь к услугам местных жителей прекрасная ледовая арена и трибуны. За шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта, причем 26 из них вводятся в эксплуатацию в этом году. Шесть сооружений возвели за федеральные средства, а четыре бассейна, пять ледовых дворцов, 11 футбольных полей - за счет средств областной казны. С 1 июня 2021 года заработная плата тренерам увеличена до 57 тысяч рублей.

Андрей Турчак познакомился с работой новой поликлиники в Стародубе. Она стала примером того, как в области по поручению президента обновляют первичное звено здравоохранения. Кабинеты поликлиники оснастили современным медицинским оборудованием - приобретено почти девять десятков аппаратов, в том числе УЗИ-аппарат, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, гастроскопы, видеоэндоскопический комплекс и прочее. Новая поликлиника может за сутки принимать до 300 пациентов. Помогает учреждению и врач общей практики Меленской врачебной амбулатории. Ее капитально отремонтировали и хорошо оснастили. Отделение обслуживает шесть сел. С 2019 года в Брянской области построили три поликлиники. В 2020 году капитально отремонтировали семь больниц, четыре детские поликлиники и 39 ФАПов. В текущем году обновят еще 65 ФАПов, на что потребуется более 108 миллионов рублей.

Кроме того, Андрей Турчак побывал на спортивных объектах в Погарском и Стародубском районах, на открытии газопровода в деревне Рудня Почепского района.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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