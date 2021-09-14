Какие рестораны могут попасть в гид Michelin

Подведению итогов рейтинга предшествовала масштабная инспекция московских ресторанов. Инспекторы гида - тайные гости в ресторанах всего мира, посещали город на протяжении нескольких лет, наблюдая за развитием местной кухни. Разные посланцы могли побывать в одном и том же ресторане несколько раз, решение же, присваивать ли заведению звезды, принимается коллегиально в главном офисе в Париже. Неудивительно, что с такой оценкой гиду Michelin доверяют во всем мире более ста лет. Многие путешественники нередко строят свои маршруты именно по рекомендациям инспекторов Michelin.

"Ресторанный бизнес оказался в числе наиболее пострадавших от коронакризиса, но он постепенно восстанавливается. Присвоение звезд Michelin московским ресторанам станет дополнительным стимулом для роста нашего гастрономического рынка. Гид усилит конкуренцию между предприятиями общепита и ускорит развитие отрасли", - прокомментировал предстоящее событие Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы. По его словам, претендентов на звезды у нас много: более 15 тысяч заведений. Это в 2,5 раза больше, чем в 2009 году. Все больше гастрономических кварталов. Сверните, например, в Камергерский переулок, на улицы Пятницкую, Трубную, Большую Никитскую, Кузнецкий Мост, Сретенку, Большую Дмитровку - с обеих сторон сплошные вывески и меню. Есть и современные гастрономические кластеры, как фудхолл на улице Лесной, открытый в 2019 году в здании бывшего трамвайного парка.

Каждый год заслуги московских шеф-поваров получают международное признание. В список 50 лучших ресторанов мира (The World"s 50 Best Restaurants) - рейтинг британского журнала Restaurant, при создании которого учитываются мнения тысячи авторитетных шеф-поваров, рестораторов и кулинарных критиков) входят сразу два заведения - White Rabbit и Twins Garden. Они могут пополнить и гид Michelin. Первый ресторан славится лучшим панорамным видом на исторический центр столицы с высоты 16-го этажа Смоленского пассажа. Здесь подают осьминога в огне с брусникой, томатами и картофелем, а весной можно попробовать необычный десерт из сирени с ежевикой от шефа - Владимира Мухина. Один из залов ресторана является первым и единственным в России гастрономическим театром. Средний чек в ресторане - от трех тысяч рублей. В Twins Garden сам прием гостей - мини-шоу, когда многие блюда готовятся на их глазах.

В список 50 лучших ресторанов мира входят сразу два московских заведения

Эксперты прогнозируют, что московские заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна присваивается за высококлассные блюда, две - за кухню, ради которой можно изменить запланированный маршрут путешествия, а три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в Москву. Кто же они, мы совсем скоро узнаем.