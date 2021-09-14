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14.09.2021 10:18

Калининская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

Готовность Калининской АЭС к несению осенне-зимнего максимума нагрузок подтвердила комиссия АО "Концерн Росэнергоатом", которая проверяла атомную станцию с 6 по 10 сентября 2021 года. В состав комиссии вошли эксперты центрального аппарата и технологического филиала Концерна, а также представители двух атомных станций России.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Как пояснил председатель комиссии Данил Исаев, подобные проверки проводятся ежегодно с целью оценки качества выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. "Реализация этих мероприятий направлена на обеспечение надежной и бесперебойной работы атомных станций, соблюдение установленного графика несения нагрузки и выполнение заданий по отпуску электрической и тепловой энергии", - отметил он.

В течение пяти дней комиссия провела проверку Калининской АЭС по нескольким направлениям - это готовность к работе основного оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электро- и гидротехнического оборудования, состояние зданий и сооружений. В рамках визита эксперты наблюдали за выполнением производственных операций, беседовали с персоналом и анализировали эксплуатационную документацию, а также смогли оценить готовность персонала к действиям в условиях нештатной ситуации в ходе противоаварийной тренировки.

По заключению комиссии, Калининская АЭС выполнила все ключевые показатели готовности к надежной и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Эксперты также отметили, что станция отличается хорошим уровнем дисциплины у персонала и высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

Итогом визита комиссии стало подписание акта проверки готовности с рекомендацией о выдаче Паспорта готовности Калининской АЭС к работе в осенне-зимний период.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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