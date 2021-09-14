Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве пенсионерки в Подмосковье

Подмосковная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, проверку после резонансного ЧП проводит прокуратура Сергиева Посада. Ее сотрудники проконтролируют ход следствия и дадут оценку соблюдению миграционного законодательства в общежитии для мигрантов в деревне Бужаниново. Об этом на сходе местных жителей объявил прокурор города Александр Дроняев.

Ранее сообщалось, что в районе местного садового товарищества "Магистраль 2" была найдена убитой пожилая женщина. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании по горячим следам задержали двоих мигрантов.