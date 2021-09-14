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14.09.2021 23:05
Рубрика: Власть

Речной трамвай "Синичка" будет работать на двух маршрутах

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8561)
Речной трамвай, который в столице пустят будущим летом не для прогулок, а как обычный вид городского транспорта, москвичи решили назвать "Синичкой". На этом остановилось большинство участников электронного голосования на платформе "Активный гражданин". Как пояснили в пресс-службе департамента транспорта, птичка-синичка тут ни при чем, так называется приток реки Яуза, протекающей по территории города.

Сама же речка Синичка течет по районам Басманному, Лефортово и Соколиной горе. А трамвай "Синичка" поплывет по Москве-реке, как и остальные водные трамваи на электротяге. "Всего для речных перевозок будет работать 20 электрических судов, - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Мы поэтапно запустим их работу на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до Печатников".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Пока в дептрансе не раскрывают деталей аукциона на создание и поставку электросудов. Есть несколько возможных вариантов их технического устройства. Основные различия заключаются в том, откуда собственно взяться электричеству на борту. Пока производители предлагают два основных варианта. Первый - это собственная электростанция на борту. Как правило, выработка энергии в данном случае происходит за счет газогенераторов. Второй вариант - просто установить зарядные станции на причалах. Максим Ликсутов ранее выступил за второй вариант. Причальная инфраструктура будет значительно обновлена как для установки зарядных станций, так и для стоянки судов. Никаких дизельных генераторов на борту точно не будет. Власти города намерены развивать стопроцентно электрический общественный транспорт.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Бабкин

Некоторые детали внешнего вида и убранства судов уже известны. По пожеланиям пользователей разработан макет, на основе которого и будет сделан электроход. "Размер сидений увеличен по сравнению с электробусами и автобусами, - рассказал во время презентации советник руководителя дептранса Алексей Митяев. - У всех сидений есть столики. Во время пути можно поработать, зарядить телефон, компьютер". Стоит сказать и о комфортных санузлах, адаптированных для пассажиров с колясками, и про удобные информационные табло. Платить пассажиры будут по карте "Тройка", тарифы на перевозку еще не утверждены. Но аукцион на поставку ледокола для нужд "Мосгортранса" уже прошел. Судно, которое будет обеспечивать круглогодичную навигацию, заложено на заводе в Балакове.

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