Речной трамвай "Синичка" будет работать на двух маршрутах

Сама же речка Синичка течет по районам Басманному, Лефортово и Соколиной горе. А трамвай "Синичка" поплывет по Москве-реке, как и остальные водные трамваи на электротяге. "Всего для речных перевозок будет работать 20 электрических судов, - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Мы поэтапно запустим их работу на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до Филей и от Автозаводского моста до Печатников".

Пока в дептрансе не раскрывают деталей аукциона на создание и поставку электросудов. Есть несколько возможных вариантов их технического устройства. Основные различия заключаются в том, откуда собственно взяться электричеству на борту. Пока производители предлагают два основных варианта. Первый - это собственная электростанция на борту. Как правило, выработка энергии в данном случае происходит за счет газогенераторов. Второй вариант - просто установить зарядные станции на причалах. Максим Ликсутов ранее выступил за второй вариант. Причальная инфраструктура будет значительно обновлена как для установки зарядных станций, так и для стоянки судов. Никаких дизельных генераторов на борту точно не будет. Власти города намерены развивать стопроцентно электрический общественный транспорт.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Бабкин

Некоторые детали внешнего вида и убранства судов уже известны. По пожеланиям пользователей разработан макет, на основе которого и будет сделан электроход. "Размер сидений увеличен по сравнению с электробусами и автобусами, - рассказал во время презентации советник руководителя дептранса Алексей Митяев. - У всех сидений есть столики. Во время пути можно поработать, зарядить телефон, компьютер". Стоит сказать и о комфортных санузлах, адаптированных для пассажиров с колясками, и про удобные информационные табло. Платить пассажиры будут по карте "Тройка", тарифы на перевозку еще не утверждены. Но аукцион на поставку ледокола для нужд "Мосгортранса" уже прошел. Судно, которое будет обеспечивать круглогодичную навигацию, заложено на заводе в Балакове.