Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня

"Бабье лето" в Москве в этом году длилось всего четыре дня. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник в столице была зафиксирована температура плюс 23-25 градусов. Кроме того, очень теплой была ночь с воскресенья на понедельник.

"Вчерашний день можно было назвать концом "бабьего лета", пусть оно и пришло в сроки более ранние, нежели классический вариант "бабьего лета", который бывает с 14 числа", - сказала Позднякова​​​.

По ее словам, в этом году в Москве "бабье лето" было совсем коротким - всего четыре дня.

Ранее главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что полноценного "бабьего лета" в Москве, скорее всего, не будет. Кратковременное потепление возможно лишь после 17-18 сентября, в конце сентября в столице и близлежащих регионах снова похолодает.