Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга: длина не более 495 сантиметров, ширина - 200 сантиметров (ранее длина не должна была быть более 470 сантиметров, ширина - более 185 сантиметров). Об этом сообщается на портале mos.ru. Это позволит операторам расширить модельный ряд машин и будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля.

Кроме того, повышен экологический класс автомобиля каршеринга - не ниже "Евро-5" (ранее - не ниже "Евро-4"). Соответственно, снизится объем вредных выбросов в атмосферу.

Максимальный срок аренды автомобиля увеличен до семи календарных дней (ранее он составлял 24 часа). Таким образом, повысится привлекательность услуги в выходные и праздники. Добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение "Московский транспорт" с возможностью бронировать и оплачивать аренду автомобиля, а также строить мультимодальные маршруты.

Выдача льготных парковочных разрешений для машин каршеринга переведена в электронный вид. Это позволит упростить процедуру, сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур. Каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках.

Цель изменений - сделать сервис привлекательнее и создать более благоприятные условия для его развития. В комментарии к новшеству mos.ru напоминает, что по данным аналитического агентства "Автостат", Москва занимает первое место в мире по величине парка краткосрочной аренды машин (каршеринга). Сегодня он насчитывает около 28 тысяч автомобилей (включая несколько десятков электромобилей), на которых пользователи за этот год совершили 34,2 миллиона поездок. Ежегодно число активных пользователей растет на 12-15% и сейчас превышает 1 миллион человек.

На каждой машине каршеринга совершается в среднем шесть поездок в день. Средняя длина поездки составляет 16 километров, средняя продолжительность - 37 минут, средний чек - 321 рубль.

Согласно проведенным опросам, большинство горожан, которые не планируют покупать автомобиль (71%), утверждают, что на их решение повлияло развитие каршеринга.

Подчеркивается: половина тех, кто собирается купить машину (47%), могут отказаться от ее приобретения при условии дальнейшего развития и повышения качества услуг сервиса при более удобном и доступном каршеринге.

Ожидается, что внесенные изменения повысят популярность сервиса как разумной альтернативы владению личным автомобилем.