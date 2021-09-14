В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды

Крупная авария на водоводе стала причиной отключения водоснабжения в двух районах Воронежа - Железнодорожном и Левобережном. Там живут порядка 300 тысяч человек.

В 10.15 водоканал зарегистрировал падение давления в контрольных точках. На место выдвинулись аварийные бригады для поиска порыва. В 11.45 была найдена утечка на трубе метрового диаметра на улице Урывского.

- Проводятся необходимые перекрытия и переключения. После этого давление должно постепенно подняться, и появится ясность относительно территории, где будет ограничено водоснабжение, - рассказали в Росводоканале. - Количество оставшихся без воды социальных объектов уточняется - в Левобережном и Железнодорожном районах находится более 30 школ и детских садов, несколько больниц.

В июне водоканал уже ликвидировал аварию на том же трубопроводе. Тогда левобережные районы города оставались без воды несколько суток, подтопило 5 домов и 12 участков, в Железнодорожном районе вводился режим ЧС.